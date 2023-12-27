МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Российская нефтеперерабатывающая отрасль в ноябре 2023 года нарастила производство бензина на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,7 миллиона тонн, а в январе-ноябре увеличила выпуск на 3,6%, до 39,9 миллиона тонн, сообщает Росстат. СМИ назвали объем выплат российским нефтяникам для сохранения цен на бензин

"Автомобильного бензина в ноябре выпущено 3,7 миллиона тонн, что на 8,7% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 10,2% больше, чем в октябре 2023 года. За январь-ноябрь 2023 года производство автомобильного бензина выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,6%, составив 39,9 миллиона тонн", — говорится в сообщении ведомства по итогам ноября.

Дизельного топлива в ноябре было произведено 7,3 миллиона тонн, что на 3,2% больше, чем в ноябре 2022 года, и на 10,4% больше, чем в октябре 2023 года. За одиннадцать месяцев года дизтоплива произведено 80,4 миллиона тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск сжиженного пропана и бутана в ноябре составил 1,6 миллиона тонн, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 2,7% больше, чем в октябре 2023 года. Выпуск сжиженного пропана и бутана за январь-ноябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2%, составив 16,3 миллиона тонн.

Мазута в октябре было произведено 3,8 миллиона тонн — на 5% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 0,1% больше, чем в октябре текущего. Выпуск мазута за одиннадцать месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5%, составив 38,5 миллиона тонн.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.

Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ сейчас составляют более 5 миллионов тонн, сообщало Минэнерго.