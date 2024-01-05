МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Рост стоимости бензина в России по итогам 2023 года удалось удержать близко к инфляции, вышли за рамки средних показателей только АИ-98 и зимний дизель, пишет издание "Российская газета" со ссылкй на опрошенных экспертов. Стали известны крупнейшие импортеры российского топлива

Сообщается, что опрошенные "Российской газетой" аналитики придерживаются раного мнения касательно динамики цен на бензин в 2024 году.

Как сообщает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, в данный момент розничная стоимость дизеля сильно завышена из-за перехода на зимний дизель, но уже к февралю его цена снизится на 2%. По его словам, в ближайшие месяцы бензин может подешеветь еще на 1-1,5 %, а его подорожание по итогам 2024 года не должно превысить 5%.

Однако портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин отметил, что вопрос цены на топливо социально окрашен, поэтому регулятор будет следить за тем, чтобы не допустить резкого роста его стоимости. Он также не ожидает значительного повышения цен, предполагая, что рост цен по итогам года окажется в рамках инфляции.

Ранее в ноябре 2023 года правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива в целях наполнить российский топливный рынок и стабилизировать цены.