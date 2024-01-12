МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок топлива обеспечен предложением, предпосылок для роста цен выше инфляции нет, сообщило Минэнерго России. Эксперт предложил, как снизить стоимость топлива на АЗС

"Внутренний рынок топлива полностью обеспечен предложением… Предпосылок для роста цен выше инфляции нет, однако в отдельные периоды возможны незначительные отклонения от нее, обусловленные особенностями рыночного ценообразования на моторное топливо в России", — говорится в сообщении.

По данным министерства, запасы бензина в России на 9 января составляют два миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,9 миллиона тонн.

Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России в 2023 году выросла на 7,23% по сравнению с предшествующим годом, что немного ниже темпов инфляции. В декабре его цена замедлила темпы роста — поднялась на незначительные 0,03% к ноябрю.