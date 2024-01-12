2024-01-12T20:07:41+03:00
2024-01-12T20:07:41+03:00
2024-01-12T20:07:41+03:00
2024
https://1prime.ru/gasoline/20240112/842787610.html
Минэнерго сообщило, что причин для роста цен на топливо выше инфляции нет
Бензин
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Российский рынок топлива обеспечен предложением, предпосылок для роста цен выше инфляции нет, сообщило Минэнерго России. "Внутренний рынок топлива полностью обеспечен... ПРАЙМ, 12.01.2024
энергетика, новости, бензин, россия, цены на топливо, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Российский рынок топлива обеспечен предложением, предпосылок для роста цен выше инфляции нет, сообщило Минэнерго России.
"Внутренний рынок топлива полностью обеспечен предложением… Предпосылок для роста цен выше инфляции нет, однако в отдельные периоды возможны незначительные отклонения от нее, обусловленные особенностями рыночного ценообразования на моторное топливо в России", — говорится в сообщении.
По данным министерства, запасы бензина в России на 9 января составляют два миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,9 миллиона тонн.
Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина в России в 2023 году выросла на 7,23% по сравнению с предшествующим годом, что немного ниже темпов инфляции. В декабре его цена замедлила темпы роста — поднялась на незначительные 0,03% к ноябрю.