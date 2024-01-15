2024-01-15T17:27:00+03:00
2024-01-15T17:39:52+03:00
2024-01-15T17:27:00+03:00
2024
https://1prime.ru/gasoline/20240115/842802345.html
Внутренний рынок России удовлетворят топливом, заявило Минэнерго
Бензин
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минэнерго России вместе с нефтяниками разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка во время ремонта на Нижегородском НПЗ "Лукойла": планируется... ПРАЙМ, 15.01.2024
энергетика, новости, бензин, россия, минэнерго, нпз
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207406.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207406.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207405.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/74/842207405.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/73/842207393.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84220/73/842207393.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России вместе с нефтяниками разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка во время ремонта на Нижегородском НПЗ "Лукойла": планируется сократить экспорт и переориентировать поставки других компаний, сообщило министерство.
"Минэнерго и нефтяные компании на оперативном штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", — следует из сообщения в официальном Telegram-канале министерства.
Потребности внутреннего рынка России будут удовлетворены топливом благодаря "уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка", уточняет Минэнерго.
Возгорание на технологической установке "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло 21 декабря в городе Кстово Нижегородской области, пожар потушен, пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщали агентству в пресс-службе предприятия. Установка на НПЗ была временно остановлена из-за инцидента, сообщала нефтекомпания в пятницу.