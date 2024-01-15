МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минэнерго России вместе с нефтяниками разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка во время ремонта на Нижегородском НПЗ "Лукойла": планируется сократить экспорт и переориентировать поставки других компаний, сообщило министерство.

"Минэнерго и нефтяные компании на оперативном штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", — следует из сообщения в официальном Telegram-канале министерства.

Потребности внутреннего рынка России будут удовлетворены топливом благодаря "уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка", уточняет Минэнерго.

Возгорание на технологической установке "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" произошло 21 декабря в городе Кстово Нижегородской области, пожар потушен, пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме, сообщали агентству в пресс-службе предприятия. Установка на НПЗ была временно остановлена из-за инцидента, сообщала нефтекомпания в пятницу.