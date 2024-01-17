МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Участники топливного рынка направили правительству РФ предложение запретить продажу нефтепродуктов физическим лицам через интернет, в частности через неспециализированные сервисы, следует из письма ассоциации "Надежный партнер" премьер-министру Михаилу Мишустину, которое есть в распоряжении РИА Новости. Внутренний рынок России удовлетворят топливом, заявило Минэнерго

Ассоциация обратила внимание, что на "Авито" публикуются объявления о продаже бензина и дизельного топлива физическими и юридическими лицами.

В предложениях председателя правления ассоциации Игоря Маслова, изложенных в письме, есть просьба "запретить реализацию топлива через неспециализированные интернет-сервисы для размещения объявлений компаниям, которые не обладают специализированными объектами для хранения топлива, либо не имеющим договоров на оказание услуг хранения топлива со специализированными компаниями, а также не представляющим документы о качестве продаваемого товара".

Также обозначена просьба "запретить реализацию топлива физическими лицами, в том числе через интернет-сервисы".

Кроме того, предлагается дать указание правоохранительным органам провести проверки лиц, которые размещают такие объявления, а также проверить места хранения топлива, которое продается через интернет-сервисы, на соответствие правилам пожарной безопасности.

Согласно обращению ассоциации, стоимость предлагаемого топлива в розницу значительно ниже оптовых цен, это "дает основания предполагать либо о реализации топлива, добытого незаконным путем, либо о реализации товаров, не соответствующих требованиям качества за наличный расчет без уплаты каких-либо налогов и сборов".