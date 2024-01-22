МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские власти призвали нефтяные компании удерживать цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) после аварии на Нижегородском нефтеперегонном заводе (НПЗ) "Лукойла", пишет "Коммерсантъ". Французская TotalEnergies готова сдерживать цены на топливо на своих АЗС

По данным издания, 19 января стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже увеличилась на 1,8 процента и 1,6 процента, до 48,4 тысячи и 45,3 тысячи рублей за тонну соответственно. Ключевым драйвером для роста цен на топливо на бирже, который влияет и на его цену на АЗС, является снижение выпуска бензина на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа из-за вывода из строя одной из двух установок каталитического крекинга.

В газете отметили, что российским нефтяным компаниям поручили не повышать розничные цены на топливо, при этом стоимость на оптовом рынке уже выросла. Несмотря на это, аналитики утверждают, что предпосылок для серьезного повышения розничных цен в ближайшем будущем не наблюдается.

Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в 2023 году выросли, но в пределах уровня инфляции, а операторы АЗС получают комфортную прибыль от продажи топлива, заключили в газете.