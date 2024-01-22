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"Ъ": российские власти призвали сдерживать цены на АЗС
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Российские власти призвали нефтяные компании удерживать цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) после аварии на Нижегородском нефтеперегонном заводе (НПЗ) "Лукойла",... ПРАЙМ, 22.01.2024
энергетика, новости, бензин, россия, азс, топливо, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские власти призвали нефтяные компании удерживать цены на топливо на автозаправочных станциях (АЗС) после аварии на Нижегородском нефтеперегонном заводе (НПЗ) "Лукойла", пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, 19 января стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже увеличилась на 1,8 процента и 1,6 процента, до 48,4 тысячи и 45,3 тысячи рублей за тонну соответственно. Ключевым драйвером для роста цен на топливо на бирже, который влияет и на его цену на АЗС, является снижение выпуска бензина на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа из-за вывода из строя одной из двух установок каталитического крекинга.
В газете отметили, что российским нефтяным компаниям поручили не повышать розничные цены на топливо, при этом стоимость на оптовом рынке уже выросла. Несмотря на это, аналитики утверждают, что предпосылок для серьезного повышения розничных цен в ближайшем будущем не наблюдается.
Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в 2023 году выросли, но в пределах уровня инфляции, а операторы АЗС получают комфортную прибыль от продажи топлива, заключили в газете.