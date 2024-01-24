МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросит у нефтяных компаний данные о разнице динамики цен бензина и дизельного топлива в оптовом и мелкооптовом сегментах, сообщило ведомство. Российские нефтяники намерены нарастить производство топлива

"В декабре 2023 года оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Однако, как показывает мониторинг, это не в полной мере нашло отражение в мелкооптовом сегменте. ФАС России приняла решение запросить данные у вертикальных интегрированных нефтяных компаний о разнице динамики цен бензина и дизеля в оптовом и мелкооптовом сегменте", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данные должны будут отражать динамику изменения цен с сентября 2023 года по настоящее время.

К основным потребителям мелкооптового сегмента относятся независимые АЗС, промышленные предприятия, аграрии, транспортные предприятия-перевозчики, строительные компании и другие, объяснили в ФАС.

Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был частично снят запрет на экспорт дизтоплива. Уже в ноябре были сняты ограничения на вывоз бензина.

По данным Минэнерго РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составляют около 5,9 миллиона тонн.