МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Производство бензина в России в 2023 году увеличилось почти на 2,8% — до 43,8 миллиона тонн, дизельного топлива — на 3,4%, до 88 миллионов тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. ФАС запросит у нефтяных компаний данные о динамике цен на бензин и дизель

"Увеличиваются показатели переработки. Первичная переработка нефти возросла на 1,1% (274,9 миллиона тонн). Производство бензина увеличилось почти на 2,8% по сравнению с 2022 годом (до 43,8 миллиона тонн), дизельного топлива — на 3,4% (до 88 миллионов тонн)", — написал он в авторской колонке в журнале "Энергетическая политика".

По словам Новака, правительство уделяет особое внимание обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, а также контролю за ценообразованием на рынке топлива.

Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был частично снят запрет на экспорт дизтоплива. Уже в ноябре были сняты ограничения на вывоз бензина.

По данным Минэнерго РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составляют около 5,9 миллиона тонн.