МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. ЦАР намерена расширить сотрудничество со странами БРИКС

По его словам, в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры между министерством энергетики РФ и министерством развития энергетики и гидроресурсов ЦАР.

"Речь идёт о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн российского горючего топлива. В Банги Россия рассматривается как энергетическая сверхдержава, которая способна эффективно решить проблему дефицита горюче-смазочных материалов в стране", — сообщил посол.

Полностью интервью посла России в ЦАР читайте в 9.00 мск на сайте ria.ru.