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2024
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Россия может поставить в ЦАР 30 тысяч тонн топлива
Бензин
Новости
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Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. По его словам, в настоящее время... ПРАЙМ, 26.01.2024
энергетика, новости, бензин, россия, цар, топливо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Россия и ЦАР ведут переговоры о поставке Банги 30 тысяч тонн российского горючего топлива, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
По его словам, в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры между министерством энергетики РФ и министерством развития энергетики и гидроресурсов ЦАР.
"Речь идёт о поставке в ЦАР 30 тысяч тонн российского горючего топлива. В Банги Россия рассматривается как энергетическая сверхдержава, которая способна эффективно решить проблему дефицита горюче-смазочных материалов в стране", — сообщил посол.
Полностью интервью посла России в ЦАР читайте в 9.00 мск на сайте ria.ru.