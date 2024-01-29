Кировский губернатор направил письмо в ФАС для проверки цен на дизель в регионе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — ПРАЙМ. Губернатор Кировской области заявил, что направил письмо в антимонопольную службу для проверки цен на дизтопливо в регионе.
По его словам, региональная рабочая группа по контролю над ценами на продовольственные товары и топливо представила первые результаты, согласно которым после критики в адрес производителей в Кировской области удалось снизить цены на яйцо – так, стоимость яиц первой категории за последнее время опустилась на 10 рублей за десяток, отборное яйцо подешевело на 20-25 рублей за десяток.
"Не все так позитивно с ценами на солярку. Цены на дизтопливо находятся на уровне выше средних по ПФО. В регионе традиционно много снега, техника расходует много дизеля. Но это не повод пользоваться ситуацией и повышать стоимость. Подписал письмо в адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области с просьбой проверить участников рынка нефтепродуктов в области. Наживаться на проблемах — позиция, которая идет в разрез с нашим призывом к солидарности", — написал Соколов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 13 октября 2023 года Соколов направил официальные обращения в прокуратуру Кировской области и региональное управление Федеральной антимонопольной службы России с просьбой проверить деятельность продавцов нефтепродуктов из-за высоких цен. После этого в октябре было замечено некоторое снижение цен на дизельное топливо в Кировской области.
https://1prime.ru/gasoline/20240129/842921629.html