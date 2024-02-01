МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Объем торгов бензином на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в январе увеличился на 31,7% по сравнению с январем 2023 года и составил 903,8 тысячи тонн, дизельным топливом также вырос — на 26,1%, до 1,249 миллиона тонн, следует из материалов торговой площадки. ФАС запросит у нефтяных компаний данные о динамике цен на бензин и дизель

Общий объем торгов всеми нефтепродуктами на бирже составил 2,648 миллиона тонн за январь, что на 25% больше, чем в прошлом году.

В денежном выражении оборот торгов за отчетный период составил 136,529 миллиарда рублей, увеличившись на 59,3% год к году.

Также из общего объема торгов продажи авиакеросина составили 125 тысяч тонн, увеличившись на 24% по сравнению с январем прошлого года. Продажи мазута за январь выросли на 4,8%, до 158 тысяч тонн, а сжиженных углеводородных газов (СУГов) — на 0,8%, до 160 тысяч.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.