МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценят поведение топливных трейдеров в этом году на предмет манипуляции рынком, заявили в ФАС.

"На биржевом комитете при ФАС России был определен ряд мер, которые стали действовать с 1 февраля. Изменились критерии СПбМТСБ для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами", — говорится в сообщении.

"Применение критериев позволило исключить спекулятивный рост оптовых цен на биржевых торгах, который наблюдался в январе 2024 года. ФАС России и СПбМТСБ оценят поведение участников на предмет манипуляции рынком за этот период", — добавили в антимонопольной службе.

Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 непрерывно росли с конца прошлого года вплоть до 31 января — за этот период обе марки подорожали почти на 30%. При этом в конце этой недели стоимость обеих марок перешла к снижению. Оно составило почти 10% для Аи-92 и 2% для Аи-95.

Накануне отрасль также пожаловалась на отсутствие доступа к бензину на бирже из-за повышенной активности роботов на торгах. Одна из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" направила письмо в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ (копия есть в распоряжении РИА Новости), где сообщала, что с 12 января не может приобрести ни одного лота бензина Аи-95 и Аи-92 на некоторых базисах Центральной России. При этом сразу после торгов компания получает предложения от трейдеров о покупке товара с премией к биржевой цене.

В конце января СПбМТСБ изменила критерий для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе ввела новые меры для ограничения активности торговых роботов. Признаком нарушения критерия будет считаться систематическая подача заявок на покупку в короткий временной период — от 1 секунды и меньше. Кроме того, к признакам нарушения относится заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% (ранее 50%) от общего объема реализации за одну торговую сессию.