МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Производство бензина в России в течение января по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года уменьшилось на 1,8%, до 3,49 миллиона тонн (на 116,3 т в сутки), сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на знакомые с отраслевой статистикой источники. В России из-за повышения цен на бензин возбудили 28 дел

Отмечается, что нефтяные компании отгрузили из указанного объема на внутренний рынок 3,047 миллиона тонн (около 101,6 т в сутки) и это на 6,5% больше, чем в январе прошлого года и в целом соответствует заявленному плану Минэнерго РФ.

По данным издания, "Роснефть" поставила примерно 994 тысячи тонн, выполнив рекомендации ведомства на 93%, а "Лукойл" и "Газпром нефть" даже перевыполнили план на 12% и 7% соответственно, поставив 602 тысячи и 765 тысяч тонн бензина соответственно. "Сургутнефтегаз" выполнил план лишь на 50% и поставил на внутренний рынок около 53 тысяч тонн бензина.

В Минэнерго "Коммерсанту" рассказали, что при серьезных отклонениях от планов и рекомендаций ведомство информирует об этом правительство РФ, указывает причины и предлагает действия для дальнейшего рассмотрения на совещаниях под руководством вице-премьера РФ Александра Новака. "В настоящее время все компании в целом ответственно относятся к выполнению рекомендаций, каких-либо существенных отклонений не выявлено", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что основным шоком для топливного рынка в текущем году стала авария на Нижегородском НПЗ "Лукойла", при этом низкий спрос на топливо зимой смягчил последствия. Ранее на предприятии вышла из строя установка каталитического крекинга, из-за чего производство бензина Аи-95 уменьшилось примерно на 200 тысяч тонн в месяц.. По данным издания, сроки ее восстановления пока неизвестны.

Минэнерго пообещало "Ъ", что нефтяные компании перенаправят с экспорта объем топлива, недостающий на внутреннем рынке.