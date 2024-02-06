МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Трем топливным трейдерам будет приостановлен допуск к торгам на бирже за использование роботов в ходе торгов, борьба с этим механизмом помогла снизить ажиотажный спрос на нефтепродукты, сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Новак рассказал о планах нарастить производство дизельного топлива в России

Как отметили в ФАС по итогам совета секции "Нефтепродукты" Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), объем неудовлетворенного спроса на бензин в настоящее время снижается.

"Изменились критерии для выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами. В результате это позволило обеспечить доступность нефтепродуктов более широкому кругу участников торгов и снизить ажиотажный спрос", — говорится в сообщении службы.

"За несоответствие критериям по итогам проведения совета секции будет приостановлен допуск к торгам следующих участников — ООО "Мосрегионгаз", АО "Солид-товарные рынки", ООО "Промснаб", — добавили в ведомстве.

Говоря о снижении ажиотажного спроса, служба отметила, что на конец января объем неудовлетворенного спроса на Аи-92 составлял 17 585 тонн, на 6 февраля — 10 447 тонн (снижение 40,59%). Для Аи-95 объем на 31 января составлял 23 910 тонн, на сегодня — 4 748 тонн (снижение 80,14%).

На прошлой неделе одна из крупнейших независимых сетей АЗС "Нефтьмагистраль" направила письмо в Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ (копия есть в распоряжении РИА Новости), где сообщала, что с 12 января не может приобрести ни одного лота бензина Аи-95 и Аи-92 на некоторых базисах Центральной России. При этом сразу после торгов компания получает предложения от трейдеров о покупке товара с премией к биржевой цене.