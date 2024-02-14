МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 5 по 12 февраля снизилась на 0,06%, или на 4 копейки, до 64,85 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Эксперты рассчитали, сколько в России будет стоить бензин к концу 2024 года

Неделей ранее средняя цена дизтоплива выросла на 0,7%, или 46 копеек — до 64,89 рубля за литр.

В то же время с 5 по 12 февраля средняя цена бензина замерла, в среднем он стоит так, как и неделю назад, — 54,64 рубля за литр. Что касается отдельных марок, то стоимость Аи-95 и Аи-98 также не изменилась, оставшись на уровне в 55,23 рубля и 68,62 рубля за литр соответственно. При этом бензин Аи-92 подорожал на 0,02%, или на 1 копейку, до 50,58 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,21%.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 8 регионах России. Сильнее всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,7%. В то же время рост цен был зафиксирован в 7 субъектах. Более всего бензин подорожал в Камчатском крае — на 1,9%.

Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущей неделей, до 875,2 тысячи тонн. В то же время производство дизтоплива увеличилось на 0,1%, до 1,682 миллиона тонн.

Ведомство также отметило, что средняя розничная цена дизельного топлива в России в январе выросла на 0,1% по сравнению с декабрем прошлого года, цена бензина поднялась на 0,53%.

Как указано в материалах ведомства, в годовом выражении цена на бензин в январе выросла на 7,8%. По дизтопливу данные не приводятся. При этом инфляция в РФ за январь составила 0,86%.

Газомоторное топливо в январе подешевело на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично — на поставки дизтоплива.

Доля потребления бензина марки Аи-98 и выше в общем объеме потребления бензина в России снизилась на сегодняшний день до 12% с 15,5% по итогам 2023 года, сообщали ранее РИА Новости в Росстате. При этом доля марок Аи-92 и Аи-95 за тот же период увеличилась. Для Аи-92 рост составил 1,03 процентного пункта, до 44,97%. Доля Аи-95 выросла на 2,38 процентного пункта, до 42,94%. Эти доли учитываются в расчетах инфляции и средних потребительских ценах на бензин и пересматриваются в случае, если происходят сильные скачки цен на товары.

В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов в России значительно снизилась. Тем не менее это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала Федеральная антимонопольная служба. Также ФАС отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью следуют рекомендациям властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может нарушить регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах.