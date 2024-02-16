МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Отечественные нефтяные компании продолжают сокращать экспорт высокооктановых бензинов, при этом отгрузки топлива на российский рынок с начала года выросли на пять процентов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", сославшись на знакомые с ситуацией источники. Рынок нефти фокусируется на деэскалации в Красном море, отмечает эксперт

По данным собеседников издания, экспорт снизился на 27 процентов с начала года, до 639 тысяч тонн, а за 13 дней февраля показатель снизился почти на 28 процентов.

"Нефтекомпании существенно увеличивали экспорт бензина в прошлом году, в том числе участники рынка фиксировали рост серого экспорта. Речь идет об объемах, предназначенных для внутреннего рынка, за которые НПЗ получают бюджетные выплаты по демпферу. В прошлом году правительство увеличило с 20 тыс. до 50 тыс. руб. за тонну вывозную пошлину для перекупщиков топлива. В случае нехватки топлива на внутреннем рынке правительство может пригрозить запретом на экспорт топлива, такое эмбарго уже вводилось осенью прошлого года", — пишет газета.

Отмечается, что нефтяные компании по настоянию регуляторов направляли поставки на внутренний рынок после аварии на Нижегородском НПЗ "Лукойла".

"Лукойл" в середине января сообщил, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за инцидента. Позднее вице-премьер России Александр Новак отмечал, что авария не дестабилизировала отечественный топливный рынок.