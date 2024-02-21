МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает участникам рынка по возможности увеличить транспортировку нефтепродуктов внутри страны по трубопроводам для ускорения доставки, сообщило ведомство. "Транснефть" поддерживает это предложение. Чехия заменит российское топливо для АЭС американским, пишет СМИ

"В качестве решения логистических вопросов служба предлагает участникам рынка часть нефтепродуктов транспортировать через использование трубной инфраструктуры, где пропускная способность позволяет это сделать в ускоренные сроки. Слив и налив топлива может производиться на линейных производственно-диспетчерских станциях ПАО "Транснефть", — говорится в сообщении.

"Транснефть" поддержала предложение ФАС. "Мы считаем, что это поможет формированию более справедливой цены на бирже", — пояснил РИА Новости пресс-секретарь — советник президента компании Игорь Демин.

ФАС провела биржевой комитет, где в числе прочего предложила создать рабочую группу по утверждению графиков проведения ремонтов на НПЗ с участием Минэнерго, Ростехнадзора, Минэкономразвития, нефтяных компаний и потребителей.

В ведомстве отметили, что ситуация в розничном сегменте топливного рынка стабильная.

Там также напомнили, что ФАС возбуждает антимонопольные дела в случае необоснованного повышения цен на топливо. Так, с сентября 2023 года территориальные органы ФАС возбудили 30 антимонопольных дел, в одном из регионов сейчас рассматривается вопрос о возбуждении еще одного дела.