МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Белый дом во вторник объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. В Совфеде рассказали, зачем США "сочинили" дефолт России

Ужесточение антироссийских санкций обсудят в рамках саммита "Большой семерки", который проходит в Германии, уточнил источник.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.