Обновлено, меняется источник информации, второй абзац передается в новой редакции. МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом. "Госдепартамент и минфин США будут... вводить блокирующие санкции против крупных государственных оборонных предприятий, а также оборонных научно-исследовательских организаций и десятков других юридических и физических лиц, связанных с обороной, ограничивая способность России к замене военной техники", - говорится в заявлении Белого дома. Как передает агентство Рейтер, "блокирующие санкции" против российского ВПК будут объявлены во вторник.