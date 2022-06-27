США объявят санкции против крупнейших госпредприятий ОПК России - Белый дом
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости/Прайм. Вашингтон объявит санкции против крупнейших государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Белый дом.
"Госдепартамент и минфин США будут... вводить блокирующие санкции против крупных государственных оборонных предприятий, а также оборонных научно-исследовательских организаций и десятков других юридических и физических лиц, связанных с обороной, ограничивая способность России к замене военной техники", - говорится в заявлении Белого дома.
Как передает агентство Рейтер, "блокирующие санкции" против российского ВПК будут объявлены во вторник.
https://1prime.ru/global/20220627/837302492.html
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