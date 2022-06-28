МОСКВА, 28 июн - РИА Новости/Прайм. Лидеры "Группы семи" (G7) поручат министрам в "срочном" порядке провести консультации с третьими странами по вопросу установления предельных цен на нефть, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Подробностей относительно того, о каких странах идет речь, не приводится.

По сообщению агентства, "Европейский союз вместе с международными партнерами изучит способы сдерживания цен на энергоносители".