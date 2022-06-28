Лидеры G7 поручат провести консультации с третьими странами по предельным ценам на нефть
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости/Прайм. Лидеры "Группы семи" (G7) поручат министрам в "срочном" порядке провести консультации с третьими странами по вопросу установления предельных цен на нефть, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Подробностей относительно того, о каких странах идет речь, не приводится.
По сообщению агентства, "Европейский союз вместе с международными партнерами изучит способы сдерживания цен на энергоносители".
https://1prime.ru/global/20220628/837312644.html