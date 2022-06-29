МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement платит за уголь, который он импортирует из России, в юанях, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на увиденные им таможенные документы.

"Крупнейший производитель цемента в Индии UltraTech Cement импортирует партию российского угля и платит китайскими юанями", - говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что, согласно документу, UltraTech получает 157 тысяч тонн угля компании СУЭК стоимостью примерно в 172,7 миллиона юаней (25,8 миллиона долларов).

Источники сообщили агентству, что продажа груза была организована базирующимися в Дубае подразделениями СУЭК, уточнив, что другие компании также размещали заказы на российский уголь с оплатой в юанях.