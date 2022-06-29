Президент Индонезии во время визита в Киев предложил Зеленскому передать послание Путину
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому передать послание российскому лидеру Владимиру Путину.
Видодо прибыл утром в среду в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, после которой он посетит Москву. Он первый азиатский лидер, который с момента начала специальной военной операции РФ на Украине побывает в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве.
"Я предложил доставить послание от Зеленского президенту Путину, которого я вскоре увижу", - цитирует Видодо агентство Рейтер. По словам главы Индонезии, он таким образом хотел способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.
Как отмечается, пока неясно, что именно Зеленский ответил на предложение индонезийского президента.
https://1prime.ru/global/20220629/837334784.html