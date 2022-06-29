МОСКВА, 29 июн - РИА Новости/Прайм. Президент Индонезии Джоко Видодо во время визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому передать послание российскому лидеру Владимиру Путину.

Видодо прибыл утром в среду в Киев для встречи с Владимиром Зеленским, после которой он посетит Москву. Он первый азиатский лидер, который с момента начала специальной военной операции РФ на Украине побывает в ходе одной поездки в Европу сразу и в Москве, и в Киеве.

"Я предложил доставить послание от Зеленского президенту Путину, которого я вскоре увижу", - цитирует Видодо агентство Рейтер. По словам главы Индонезии, он таким образом хотел способствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

Как отмечается, пока неясно, что именно Зеленский ответил на предложение индонезийского президента.