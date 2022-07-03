МОСКВА, 3 июл - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна намерена ввести санкции в отношении ряда министров из РФ, запретить импорт российского золота.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.

"Австралийский премьер-министр заявил, что Австралия применит санкции и запреты на поездки в отношении еще 16 российских министров, запретит импорт российского золота", - говорится в сообщении агентства Рейтер.