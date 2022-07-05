МОСКВА, 5 июл - РИА Новости/Прайм. Биржевые цены на газ в Европе могут превысить 2000 долларов за тысячу кубометров, если забастовки норвежских сотрудников нефтегазовых компаний затянутся, поделился прогнозом с РИА Новости руководитель медиацентра ИРТТЭК Дмитрий Коптев.

"Если в самое ближайшее время Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не договорится с профсоюзами о повышении зарплат работников, мы легко увидим и 2000 долларов, и выше, за тысячу кубов", - сказал собеседник агентства.

Биржевые цены на газ в Европе на ожидании забастовок в Норвегии в понедельник приблизились к 1800 долларам за тысячу кубометров впервые с начала марта. Утром вторника котировки уже переступили эту отметку и пока максимально достигали 1873 долларов.

Коптев также отметил, что на неопределенность рынка влияют заявления европейских политиков и аналитиков о том, что после планового ремонта "Северного потока" поставки по нему могут не возобновиться.

В ночь на вторник норвежские рабочие нефтегазовых компаний начали забастовку с требованием повысить зарплаты, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление лидера профсоюза Lederne.

Вскоре норвежская нефтегазовая группа Equinor заявила, что из-за забастовок приостанавливает добычу на трех месторождениях с общим объемом добычи углеводородов около 89 тысяч баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки, из которых 27,5 тысячи приходится на природный газ. В среду компания планирует закрыть еще три месторождения, где в сутки добывается 264 тысячи н. э. природного газа.