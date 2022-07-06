МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. США отправили около 5 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва на экспорт в Европу и Азию, хотя изначально высвобождение этой нефти предназначалось для снижения цен на топливо внутри страны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные таможни и источники.

"Более 5 миллионов баррелей нефти, которые были частью исторического высвобождения стратегических резервов США для снижения цен на топливо внутри страны, были экспортированы в Европу и Азию в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

По данным таможни, которые приводит агентство, четвертый по величине нефтеперерабатывающий завод в США Phillips 66 отгрузил около 470 тысяч нефти в Триест в Италии. Там проходит трубопровод, через который нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в Центральной Европе. Источники также отмечали, что партии нефти из стратегического резерва отправлялись в Нидерланды и Китай.

Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон. Из-за роста цен на топливо американцы стали чаще воровать бензин.

Для того, чтобы снизить цены, США стали ежедневно высвобождать 1 миллион баррелей нефти из стратегического резерва и продолжат это делать до октября. Президент Джо Байден также регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. Однако стоимость дизельного топлива держится в районе 5 долларов за галлон, а фьючерсы на нефть - выше 100 долларов за баррель. Несмотря на это официальные лица США заявляют, что без высвобождения нефти из стратегических запасов цены могли бы быть выше.