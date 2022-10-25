МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Британский фунт во вторник вырос, получив поддержку со стороны улучшения отношения инвесторов к риску, после того как Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании. Евро же стабилизировался в преддверии запланированного на четверг заседания ЕЦБ, на котором, как ожидается, вновь будет принято решение о повышении ключевой процентной ставки.

Доллар США укрепился, но не смог далеко уйти от минимума октября на фоне признаков того, что повышение ставки ФРС замедляет крупнейшую экономику мира.

Во вторник Риши Сунак стал третьим британским премьер-министром за два месяца. Теперь ему предстоит иметь дело с нарастающим экономическим кризисом и политической нестабильностью.

Британские государственные облигации продолжили дорожать: доходность 20-летних бумаг вернулась на уровень, в последний раз наблюдавшийся 23 сентября, то есть за день до того, как мини-бюджет Лиз Трасс обрушил рынки британских активов.

По состоянию на 11.12 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,4%, по 1,1330, но аналитики полагают, что британская валюта будет оставаться под давлением. В этом году фунт упал против доллара США более чем на 16%.

"Ситуация в Великобритании остается сложной. Премьер-министра ждет куча проблем", — сказал Джереми Стретч из CIBC.

"Если политическая нестабильность в Великобритании ослабнет, мы все еще будем беспокоиться за фунт и опасаться его дальнейшего снижения против доллара США и евро".

Пара евро/доллар США снизилась на 0,16%, до 0,9858, хотя и торговалась не далеко от максимума с начала октября. ЕЦБ, похоже, готов повысить процентные ставки на 75 б.п. в четверг в целях обуздания инфляции.

"Теплая погода способствовала (относительному) оптимизму по поводу энергетического кризиса, хотя данные (немецкого исследовательского института) Ifo сигнализировали о рецессии в экономике Германии", — сказал Кит Джакс, главный валютный аналитик Societe Generale.

Германия движется к рецессии. Такой вывод озвучил во вторник институт экономических исследований Ifo, представив прогноз, согласно которому крупнейшая европейская экономика в 4-м квартале сократится на 0,6%.

Индекс доллара, который отражает стоимость американской валюты против шести основных валют, вырос на 0,16%, до 112,04.

"Со структурной точки зрения, в долларе США очень много привлекательного, хотя в данный момент мы наблюдаем торги в диапазоне и волатильность. Я по-прежнему считаю, что это самая лучшая валюта для инвестиций из всех валют Большой десятки", — заявил Крис Вестон из Pepperstone.

Доллар ослаб в понедельник после того, как предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) США, опубликованные S&P Global, показали, что деловая активность в октябре сокращалась уже четвертый месяц подряд.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что темпы повышений ставок ФРС в декабре замедлятся до 50 б.п., как и ожидается на денежных рынках.

ИЕНА И ЮАНЬ

Японская иена прочно удерживает позиции после предполагаемых интервенций Банка Японии в пятницу и в понедельник. Пара доллар США/японская иена на момент написания статьи торговалась в районе 149.

Снижение доходности долгосрочных казначейских облигаций США на этой неделе тоже оказывало поддержку японской валюте, однако в предстоящие дни ситуация будет способствовать ослаблению иены. Ожидается, что по результатам своего заседания в пятницу Банк Японии продолжит реализовывать меры денежно-кредитного стимулирования, тогда как Федеральная резервная система США на следующей неделе повысит ставки еще на 75 базисных пунктов.

Пара доллар/иена в пятницу достигла 32-летнего максимума 151,94, что, очевидно, и побудило Банк Японии прибегнуть к интервенции на валютном рынке.

Министерство финансов Японию не стало комментировать, давало ли оно указание проводить интервенцию в последние дни. При этом ведомство подтвердило интервенцию в сентябре, которая была первой с 1998 года.

Китайский юань продолжил снижение, так как участники рынка опасались, что новая команда Си Цзиньпина, переизбранного на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая, будет отдавать приоритет идеологическим целям в ущерб росту экономики.

Континентальный юань во вторник упал до самого низкого уровня почти на 15 лет после того, как центральный банк КНР установил самый низкий срединный курс своей валюты с 2008 года. Пара доллар/офшорный юань выросла до рекордного максимума 7,3746.