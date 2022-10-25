МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Как передает Reuters, котировки золота восстанавливаются на фоне ослабления доллара США, тогда как участники рынка пристально отслеживают любые намеки на возможное замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Около 13.52 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,6%, до 1658 долларов за унцию, а фьючерсы на золото прибавили 0,5% и торговались по 1662,80 доллара.

"Мы наблюдаем некоторое ослабление доллара и укрепление других валют против американской валюты, что подталкивает цены на золото вверх", — сказал Боб Хаберкорн, старший рыночный аналитик RJO Futures.

Доллар упал на 0,9% против корзины из шести других основных валют, и это сделало золото более привлекательным для покупателей, использующих иные валюты.

Опубликованные в понедельник данные свидетельствуют о сокращении деловой активности в США в октябре четвертый месяц подряд. Это заставило некоторых участников рынка ожидать, что ФРС несколько ослабит темпы дальнейшего повышения ставок.