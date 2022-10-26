МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Deutsche Bank сегодня отчитался о более значительном, чем ожидалось, росте прибыли за 3-й квартал – на 47%. Выручка в бизнесе инвестиционного банкинга увеличилась, несмотря на падение деловой активности.

Как сообщает Reuters, банк получил прибыль уже девятый квартал подряд, что является существенным достижением после нескольких лет убытков.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам Deutsche Bank, в 3-м квартале составила 1,115 млрд евро против 194 млн евро годом ранее. Показатель превзошел ожидания аналитиков на уровне 835 млн евро.

"Мы значительно улучшили способность Deutsche Bank приносить прибыль, и мы рассчитываем на достижение целей на 2022 год", – сказал генеральный директор Кристиан Севинг.

Выручка в основных подразделениях кредитора повысилась. Deutsche улучшил прогноз относительно инвестиционного банка, заявив, что теперь ожидает "небольшого роста" его выручки, тогда как ранее прогнозировал ее на неизменном уровне.

Общая выручка бизнеса инвестиционного банкинга Deutsche в 3-м квартале повысилась на 6%, тогда как аналитики ожидали рост на 1,4%.

Выручка в сегментах подбора новых проектов и консультирования в 3-м квартале упала на 85%, тогда как ожидался спад на 61%.

Выручка в сегменте трейдинга ценными бумагами с фиксированной доходностью и валютами выросла на 38%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 26%.