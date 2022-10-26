МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. По сообщению агентства Reuters, министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал в среду, что заявление правительства по бюджету отложено до 17 ноября. По его словам, это было сделано для того, чтобы оно отражало "по возможности наиболее точные экономические прогнозы".

Хант добавил, что бюджетный план будет предусматривать сокращение долга в среднесрочной перспективе.

Изначально планировалось опубликовать заявление 31 октября.

"Наш приоритет номер один — это экономическая стабильность и восстановление доверия к Великобритании как к финансово надежной стране, поэтому среднесрочный бюджетный план крайне важен", — сказал Хант.