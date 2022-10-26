МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Котировки золота в среду достигли 2-недельного максимума. Индекс доллара США и доходность казначейских облигаций снижаются на ожиданиях, что ФРС с декабря замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики — сообщает агентство Reuters.

Около 14.22 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 1%, до максимума с 13 октября 1669,22 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото подорожали на 1%, до 1673,80 доллара за унцию.

"На протяжении последних двух сессий мы видели снижение доходности казначейских облигаций, в результате чего доллар упал, и мы наблюдаем восстановление спроса на золото", — отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Доллар продолжил снижаться к более чем 30-дневному минимуму против корзины других основных валют, делая золото менее дорогим для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала к 7-дневному минимуму.

Опубликованные во вторник данные указали на снижение потребительского доверия в США в октябре и резкое падение цен на жилье в августе. Кроме того, существуют признаки того, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС начинает сказываться на рынке труда.

"Экономика может замедлиться, однако инфляция может снизиться не столь сильно, как хотелось бы ФРС, однако центральный банк больше не может и не хочет поднимать процентные ставки. Для золота создаются позитивные условия", — говорит Мегер.

Тем не менее по-прежнему ожидается, что ФРС поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам ноябрьского заседания. Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Внимание рынка теперь переключается на данные по ВВП США, которые выйдут в четверг. Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные по базовой инфляции в США. Эти отчеты могут повлиять на дальнейшую политику ФРС.

Также в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Между тем спот-цены на серебро выросли на 1,3%, до 19,59 доллара за унцию, платина подскочила на 3,2%, до 944 долларов за унцию, а палладий подорожал на 1%, до 1943,13 доллара за унцию.