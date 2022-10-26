МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Mercedes-Benz сегодня сообщила, что уйдет с российского рынка и продаст акции своих дочерних фирм, оказывающих промышленные и финансовые услуги, местному инвестору. Таким образом, Mercedes-Benz стала очередным автопроизводителем, покидающим страну, передает Reuters.

Как заявил российский бизнес Mercedes, принадлежащие ей акции местных дочерних структур будут проданы автодилерской сети "АВТОДОМ".

Финансовый директор Mercedes Гаральд Вильгельм, представляя результаты за 3-й квартал, сказал, что данный шаг вряд ли приведет к каким-либо серьезным последствиям для прибыльности и финансового положения группы, помимо тех, о которых уже сообщалось в предыдущих кварталах.

"Завершение сделки зависит от разрешения властей и выполнения условий, оговоренных в контрактах", — добавил он.

По словам представителя Mercedes, запланированная сделка не отразится на ее 15%-ной доле в российском производителе грузовиков "КАМАЗ". Эта доля, как и планировалось, в 2022 году будет передана Daimler Truck.

ГК "АВТОДОМ" сказала, что выберет технологического партнера, чтобы продолжить управлять производственными объектами, расположенными в индустриальном парке Есипово к северу-западу от Москвы, где находится автомобилестроительный завод Mercedes-Benz.

Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании», — заявила генеральный директор «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева.

Mercedes остановила производство в России в начале марта.

По данным Ассоциации европейских бизнесов, с января по сентябрь Mercedes продала в России 9558 автомобилей — на 72,8% меньше, чем годом ранее.