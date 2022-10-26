МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Как следует из опубликованного сегодня обзора консультационных фирм J.D. Power и LMC Automotive, розничные продажи автомобилей в США в октябре выросли, а напряженность в цепочке поставок ослабла, поэтому, несмотря на возросший спрос, у автодилеров увеличилось число машин в наличии.

Улучшение ситуации с запасами новых автомобилей активизировало продажи в США как раз тогда, когда потребители готовы тратить больше на приобретение собственной машины — передает Reuters.

Клиенты почти не отреагировали на рост цен на автомобили и нехватку бонусов и скидок у автопроизводителей, которые в последнее время выигрывают от сильного спроса и дефицита запасов.

"Даже при умеренном повышении запасов сильный спрос по-прежнему будет способствовать тому, чтобы производители предлагали лишь незначительные скидки", — говорится в обзоре. В нем также уточняется, что средняя цена покупки новых автомобилей в октябре, предположительно, достигла рекордных уровней.

Согласно обзору, в октябре розничные продажи новых машин в США повысились в годовом сравнении на 12,1% до 1 008 200 единиц.

"Авторынок поддерживают улучшающиеся уровни запасов и выбор продукции у некоторых — не у всех — брендов", — говорит старший экономист Cox Automotive Чарли Чесброу.

Годовые темпы продаж новых автомобилей, скорректированные на сезонность, в октябре, скорее всего, составят 15 млн единиц — на 1,8 млн единиц больше, чем в 2022 году, следует из обзора J.D. Power и LMC Automotive.

"Хотя отмечаются некоторые признаки улучшения производства, этого, по всей видимости, будет недостаточно, чтобы решиться на какие-либо крупные мероприятия, связанные с продажами", — считает Томас Кинг, президент подразделения J.D. Power, специализирующегося на данных и аналитике.

Он предупредил, что цена на единицу продукции и прибыльность в ближайшие месяцы могут ухудшиться, так как растущие процентные ставки давят на доступность автомобилей.

В обзоре прогнозируется, что суммарные продажи новых автомобилей, включая розничные и нерозничные сделки, в октябре достигнут 1 157 900 единиц. Это на 15,2% больше, чем в октябре 2021 года.