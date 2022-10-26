МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. По сообщению Reuters, европейские рынки акций отыграли ранние потери и достигли пятинедельных максимумов после того, как менее значительное, чем ожидалось, повышение процентной ставки Банком Канады вызвало надежды на то, что основные центральные банки мира могут смягчить позицию по повышению ставок.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,7%, достигнув самого высокого уровня с 20 сентября.

Немецкий индекс DAX подскочил на 1,1%, французский CAC 40 вырос на 0,4%, а итальянский FTSE MIB поднялся на 0,5%, причем все три индекса достигли шестинедельных максимумов.

Все внимание приковано к завтрашнему заседанию Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, политики одобрят повышение ставки еще на 75 базисных пунктов, чтобы сдержать инфляцию.

Европейские рынки находились под давлением большую часть дня, поскольку разочаровывающие доходы технологических гигантов Уолл-стрит и мрачные экономические перспективы затмили тот факт, что некоторым ведущим европейским банкам удалось получить высокую прибыль.

Европейский технологический субиндекс закрылся с небольшим понижением после того, как его американские аналоги также оказались в минусе из-за слабых результатов Microsoft Corp и Alphabet Inc.

Акции немецкого Deutsche Bank выросли на 1,2%, в то время как акции британского Barclays и испанского Santander снизились, поскольку они предупредили о растущих рисках, даже несмотря на более высокую, чем ожидалось, прибыль. Европейский банковский субиндекс снизился на 0,3%.

Акции итальянского UniCredit выросли на 4,3% после того, как банк повысил цель по прибыли на 2022 год.

"Впечатляющие показатели таких банков, как UBS, Deutsche Bank и UniCredit, подчеркивают преимущества повышения процентных ставок и значительных движений на рынке", — сказал Джошуа Махони, старший рыночный аналитик торговой онлайн-платформы IG.

Между тем, лондонский индекс голубых фишек FTSE 100 вырос на 0,6%. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак отложил объявление долгожданного плана по оздоровлению государственных финансов страны до 17 ноября.

Акции Heineken NV упали на 5,4% после того, как вторая по величине в мире пивоваренная компания заявила о признаках замедления спроса на некоторых европейских рынках.