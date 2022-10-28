МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Apple Inc в четверг отчиталась о выручке и прибыли, которые оказались выше оценок Уолл-стрит. Ее отчет стал одним из немногих положительных событий в технологическом секторе, пострадавшем от сокращения затрат ввиду инфляции.

Прогноз на праздничный квартал при этом более мрачен. Хотя конкретных цифр компания не назвала, она отметила, что рост выручки будет ниже 8%.

После основной сессии акции Apple первоначально снизились, но затем вернулись в зону роста.

Для технологического гиганта, базирующегося Купертино, спасением стали его наиболее старые технологии, компьютеры, а вот с жемчужиной компании — iPhone — все было не так гладко.

Продажи iPhone оказались не такими высокими, как предполагали некоторые аналитики, но все равно рекордными для сентябрьского квартале. Продажи Mac составили 11,5 млрд долларов, заметно превысив оценку аналитиков, равную 9,36 млрд долларов.

В результатах Apple просматривается некоторая устойчивость к ухудшению экономической ситуации и укреплению доллара, из-за которых многие технологические компании опубликовали катастрофические отчеты. Как и Meta* с Snap, Apple отмечает сокращение рекламных расходов.

Квартальная выручка компании выросла на 8% до 90,1 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали 88,9 млрд долларов. Чистая прибыль составила 1,29 доллара на акцию, тогда как оценка аналитиков, по данным Refinitiv, равнялась 1,27 доллара на акцию.

"Мы справились лучше, чем ожидали, несмотря на то что валютные курсы были для нас существенным негативным фактором", — сказал финдиректор Лука Маэстри.

Продажи iPhone в 4-м финквартале выросли до 42,6 млрд долларов. На Уолл-стрит, по данным Refinitiv IBES, прогнозировали этот показатель в размере 43,21 млрд долларов.

По словам Маэстри, продажи iPhone оказались рекордными для сентябрьского квартала, они стали выше на 10% в сравнении с тем же кварталом прошлого года и превзошли прогноз самой компании.

Продажи компьютеров Mac получили поддержку за счет представленных летом обновленных моделей MacBook Air и MacBook Pro. На этой неделе в продажу поступили новые планшеты.

Валовая маржа Apple составила 43,3%, и это рекордное значение для сентябрьского квартала.

Продажи iPad составили 7,2 млрд долларов, тогда как средняя оценка равнялась 7,94 млрд долларов.

Продажи носимых устройств, например AirPods, составили 9,7 млрд долларов, что чуть выше оценки Уолл-стрит — 9,2 млрд долларов.

В бизнесе услуг, который в последние годы поддерживал продажи и прибыль компании, выручка выросла до 19,2 млрд долларов. Прогноз был выше — 20,10 млрд долларов.

В Китае, где идет резкое замедление экономики, продажи Apple в 4-м квартале составили 15,5 млрд долларов. Показатель вырос в сравнении с предыдущим кварталом, когда продажи составили 14,6 млрд долларов.

Apple отметила, что у ее сервисов сейчас насчитывается 900 млн подписчиков, вносящих оплату, тогда как в прошлом квартале таких подписчиков было 860 млн.

* деятельность Meta запрещена в России как экстремистская