МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ.China Construction Bank (CCB), второй по стоимости активов банк Китая, сегодня отчитался о росте чистой прибыли за 3-й квартал на 8,6%.

Как сообщило агентство Reuters, прибыль банка за три месяца по 30 сентября выросла до 85,64 млрд юаней (11,82 млрд долларов) с 78,9 млрд юаней годом ранее.