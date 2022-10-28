2022-10-28T18:04:08+03:00
2022-10-28T18:04:08+03:00
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2022
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Чистая прибыль China Construction Bank выросла в третьем квартале
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ.China Construction Bank (CCB), второй по стоимости активов банк Китая, сегодня отчитался о росте чистой прибыли за 3-й квартал на 8,6%. Как сообщило... ПРАЙМ, 28.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ.China Construction Bank (CCB), второй по стоимости активов банк Китая, сегодня отчитался о росте чистой прибыли за 3-й квартал на 8,6%.
Как сообщило агентство Reuters, прибыль банка за три месяца по 30 сентября выросла до 85,64 млрд юаней (11,82 млрд долларов) с 78,9 млрд юаней годом ранее.