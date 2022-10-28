МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Японская иена в пятницу упала более чем на 1% против доллара США после того, как Банк Японии, склонный к мягкой денежно-кредитной политике, сохранил сверхнизкие процентные ставки вразрез с политикой других центральных банков крупнейших экономик мира. Между тем доллар укрепился после того, как официальные данные показали, что инфляция в США остается повышенной, передает Reuters.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал, что банк не планирует повышать процентные ставки, а инфляция в Японии, вероятно, будет далека от целевого уровня 2% еще на протяжении нескольких лет.

Иена упала на 1,07% против доллара после заявления Банка Японии. К 14.46 по Гринвичу пара доллар/иена торговалась с повышением на 0,76%, по 147,390.

Курода опроверг утверждения о том, что проводимая Банком Японии политика сдерживания доходности гособлигаций виновна в недавнем резком падении иены. Это укрепило ожидания относительно того, что он не будет использовать повышения ставок в качестве инструмента для ограничения ослабления национальной валюты.

"Банк Японии все еще проводит самую мягкую политику среди центральных банков стран Большой семерки, — сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management. — Это означает, что пара доллар/иена остается во власти общих тенденций динамики американской валюты, которая, в свою очередь, отражает колебания рынка активов с фиксированным доходом в США".

Доллар США упал против британского фунта и немного вырос против евро, который в четверг ослаб более чем на 1% после того, как Европейский центральный банк повысил процентные ставки на 75 б.п., как и ожидалось, но придерживался более мягкой риторики относительно дальнейших повышений ставок.

Пара фунт/доллар торговалась с повышением на 0,2%, по 1,1587, нацелившись на недельный рост на 2,5% после избрания Риши Сунака премьер-министром Великобритании. Пара евро/фунт торговалась с понижением на 0,04%, по 0,99615, все еще торгуясь с повышением примерно на 0,9% по итогам недели.

Евро получил некоторую поддержку после выхода данных, которые показали, что экономика Германии, крупнейшая в Европе, смогла избежать рецессии в 3-м квартале, тогда как инфляция, подогреваемая энергетическим кризисом, превзошла ожидания, достигнув 25-летнего максимума.

Тем временем экономические данные США в пятницу показали, что потребительские расходы в сентябре выросли сильнее, чем ожидалось, тогда как базовое инфляционное давление оставалось высоким, удерживая ФРС на пути к повышению ставок на 75 б.п. в рамках заседания на следующей неделе.

"Данные, которые вышли на этой неделе, укрепили репутацию председателя ФРС Джерома Пауэлла, который говорил о том, что экономика достаточно сильна, чтобы справиться с повышением ставок", — отметил Хуан Перес, директор торгового отдела в Monex USA.

"Сильная экономика укрепляет веру в саму экономику, но с инфляцией нужно бороться повышением ставок, которые делают доллар только сильнее", — отметил он.

Многие участники рынка ожидают, что ФРС замедлит агрессивные темпы повышений ставок на декабрьском заседании.

Более мягкая позиция ЕЦБ и менее существенное, чем ожидалось, повышение ключевой ставки Банка Канады на этой неделе заставили инвесторов в большей степени рассчитывать на снижение темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Тем не менее, есть опасения, что рынки несколько забегают вперед.

"ФРС немного сложнее сделать разворот в политике, потому что проблема инфляции в США стоит более остро. Я ожидаю, что ФРС в некоторой степени попытается развеять эти ожидания (относительно замедления темпов повышения ставок), и это, вероятно, окажет поддержку доллару", — сказал Мох Сионг Сим, валютный аналитик Bank of Singapure.

Кроме того, доллар США укрепился против швейцарского франка и австралийского доллара.