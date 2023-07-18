МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Африканский союз (АС) призвал возобновить поставки зерна и удобрений из Украины и России, заявил председатель комиссии организации Муса Факи Махамат. Африканский предприниматель раскрыл, что сдерживает развитие региона

"Я сожалею о приостановке Черноморской зерновой инициативы, за которую Африканский союз выступал с самого начала. Я призываю стороны решить все проблемы, чтобы возобновить безопасные поставки зерна и удобрений из Украины и России туда, где они необходимы. В частности, в Африку", — написал в Twitter глава комиссии и административно-исполнительного органа АС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности РФ бесплатно отправить российское зерно и удобрения в страны Африки.

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.