2023-08-02T19:04:43+03:00
2023-08-02T19:04:43+03:00
2023-08-02T19:04:43+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20230802/841276266.html
Fitch связало понижение рейтинга США с качеством управления страной
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Агентство Fitch связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной, заявил соруководитель организации по Северной и Южной Америке Ричард Фрэнсис. "Мы видим... ПРАЙМ, 02.08.2023
новости, в мире, сша, рейтинг, fitch ratings, управление
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/62/841256202.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/62/841256202.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/62/841256201.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/62/841256201.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/61/841256189.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/61/841256189.jpg
https://1prime.ru/experts/20230802/841270928.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Агентство Fitch связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной, заявил соруководитель организации по Северной и Южной Америке Ричард Фрэнсис.
"Мы видим стабильные ухудшения в управлении страной в последние два десятилетия", — сказал Фрэнсис в интервью телеканалу CNBC.
По его словам, в пользу такого вывода свидетельствует произошедший в январе 2021 года штурм Капитолия, а также постоянные споры по поводу повышения предела лимита госзаимствований.
Он отметил, что агентство наблюдало снижение многих ключевых показателей США в последние годы, а прогнозирует еще и рост дефицита бюджета. "Мы ожидаем роста дефицита бюджета в течение следующих трех лет… Основные цифры весьма отрицательные", — сказал Фрэнсис.
Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны. Белый дом с таким решением не согласился и обвинил в экономических проблемах страны республиканцев.