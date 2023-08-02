ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Агентство Fitch связало понижение рейтинга США с ухудшением качества управления страной, заявил соруководитель организации по Северной и Южной Америке Ричард Фрэнсис. Снижение кредитного рейтинга США давит на фондовые рынки

"Мы видим стабильные ухудшения в управлении страной в последние два десятилетия", — сказал Фрэнсис в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, в пользу такого вывода свидетельствует произошедший в январе 2021 года штурм Капитолия, а также постоянные споры по поводу повышения предела лимита госзаимствований.

Он отметил, что агентство наблюдало снижение многих ключевых показателей США в последние годы, а прогнозирует еще и рост дефицита бюджета. "Мы ожидаем роста дефицита бюджета в течение следующих трех лет… Основные цифры весьма отрицательные", — сказал Фрэнсис.

Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+, объяснив такое решение ожидаемым ухудшением ситуации с налогами в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны. Белый дом с таким решением не согласился и обвинил в экономических проблемах страны республиканцев.