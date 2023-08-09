ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил местный МИД. Великобритания расширила санкции против белорусских предприятий

Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты.

"Сегодняшнее объявление… затрагивает министерство обороны Белоруссии, внутренние войска министерства внутренних дел Белоруссии, а также оборонные и технологические компании", — говорится в релизе.

Министерство обороны пополнило санкционные списки, как утверждается, за "вопиющее нарушение международного мира и безопасности", внутренние войска — за "нарушения прав человека".

Санкции введены также против нескольких физических лиц, среди которых председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.