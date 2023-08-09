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Канада ввела санкции против внутренних ведомств Белоруссии
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Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил местный МИД. Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за... ПРАЙМ, 09.08.2023
новости, в мире, канада, белоруссия, санкции, мид, министерство обороны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Канада ввела санкции против министерства обороны и внутренних войск Белоруссии, сообщил местный МИД.
Санкции приурочены к третьей годовщине белорусских президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты.
"Сегодняшнее объявление… затрагивает министерство обороны Белоруссии, внутренние войска министерства внутренних дел Белоруссии, а также оборонные и технологические компании", — говорится в релизе.
Министерство обороны пополнило санкционные списки, как утверждается, за "вопиющее нарушение международного мира и безопасности", внутренние войска — за "нарушения прав человека".
Санкции введены также против нескольких физических лиц, среди которых председатель Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт.