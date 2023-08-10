МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Дальнейший рост цен на продовольствие в мире возможен, но драматичные колебания — вряд ли, поскольку правительства могут контролировать ситуацию с помощью административных инструментов, прокомментировала младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Елизавета Уткина. В Турции придумали, как с Россией поставлять продовольствие в бедные страны

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в четверг заявил, что напряженность в Черноморском регионе воздействует на мировые цены на зерно, которые, скорее всего, продолжат расти, влияя и на рост продовольственной инфляции на европейском континенте.

"Определить точные рамки потенциального разгона инфляции достаточно проблематично, и в целом инфляционные движения сейчас во многом зависят от геополитики, которая слабо поддается прогнозам. Учитывая нестабильную макроэкономическую ситуацию в странах, являющихся ключевыми экспортерами зерна на мировом рынке, дальнейший глобальный рост цен возможен", — отметила Уткина.

В то же время она не ждет значительных скачков цен. "Уровень инфляции, особенно продуктовой, при резких колебаниях может контролироваться различными административными инструментами со стороны правительств стран, поэтому мы вряд ли увидим драматичные колебания", — сказала аналитик.

При этом, напомнила Уткина, для продовольственной инфляции цены на зерно не являются решающими — показатель учитывает множество факторов, включая стоимость другого продовольствия и важных для его производства товаров и сырья.