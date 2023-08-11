МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе сократился до 71,2 пункта с июльских 71,6 пункта, сообщается на сайте университета. Из-за скандалов Брюссель теряет доверие европейцев, сообщает DWN

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 71 пункта.

В то же время индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 77,4 пункта с 76,6 пункта в июле, а индекс экономических ожиданий опустился до 67,3 пункта с 68,3 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.