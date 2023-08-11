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2023
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Индекс потребительских настроений в США в августе оказался лучше прогноза
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Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной... ПРАЙМ, 11.08.2023
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в августе сократился до 71,2 пункта с июльских 71,6 пункта, сообщается на сайте университета.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 71 пункта.
В то же время индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 77,4 пункта с 76,6 пункта в июле, а индекс экономических ожиданий опустился до 67,3 пункта с 68,3 пункта месяцем ранее.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.
Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.