ХЕЛЬСИНКИ, 16 авг — ПРАЙМ. Эстонский энергетический концерн Eesti Gaas в этом году в три раза увеличит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Литву, Латвию и Финляндию, сообщила в среду пресс-служба концерна. Засуха привела к простаиванию танкеров с СПГ у Панамского канала, пишет СМИ

"Эстонский энергетический концерн Eesti Gaas в три раза увеличит поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Балтии и Финляндию. В этом году компания доставит в регион 16 судов СПГ вместо прошлогодних пяти", — говорится в сообщении.

Как отмечает председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик, третья часть импорта в Финляндию и Балтийский регион проходит через Eesti Gaas. "Большие объемы и прямые контракты с ведущими мировыми поставщиками позволяют нам предлагать клиентам надежные и доступные поставки и увеличивать свою рыночную долю", — цитирует Каасика пресс-служба.

Глава Eesti Gaas отметил, что менее чем за год компания полностью перешла на СПГ западного происхождения. Новые маршруты поставок из Норвегии и США оправдали себя и это придало газовому рынку в регионе больше определенности и также помогло сбить цену.

"По сравнению с осенью прошлого года цена на газ сейчас в шесть раз ниже", — добавил Каасик.

Основными партнерами предприятия по поставкам являются международные энергетические концерны Vitol и Total, а также компания норвежского происхождения Equinor. Eesti Gaas стала первой использовать финский терминал Инкоо. Из поставок СПГ, заказанных Eesti Gaas в этом году, четыре прибыли в литовскую Клайпеду и восемь – в терминал Инкоо. До конца года согласован приход еще одного судна в Клайпеду и трех в Инкоо.

Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого и сжиженного природного газа. Концерн управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и "зеленый" газ (биометан).

Ранее в состав акционеров Eesti Gaas входил российский "Газпром", который владел 37,026% акций концерна. В 2016 году "Газпром" продал свою долю за 24,572 миллиона евро.