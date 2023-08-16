ТАШКЕНТ, 16 авг — ПРАЙМ. Ставки таможенных сборов будут унифицированы в Узбекистане с 1 января 2024 года в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО), следует из указа президента страны Шавката Мирзиеева, обнародованного в среду. Президент Узбекистана дал поручение по импорту бензина

"В срок до 1 ноября 2023 года внести в кабинет министров предложения по унификации ставок таможенных сборов, взимаемых для оформления товаров в таможенных режимах "экспорт" и "импорт", в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации", — говорится в тесте документа, опубликованного на сайте базы национального законодательства lex.uz.

В соответствии с документом, установлено, что данный указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

Указ также предусматривает отмену с 1 января 2025 года 1,2% сбора за таможенное оформление импорта лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле в июне 1994 года, в 1998 году была создана рабочая переговорная группа по вступлению в ВТО. В июле 2020 года узбекистанские власти, ВТО и представители ряда стран в онлайн-режиме провели четвертое заседание этой группы после почти 15-летнего перерыва. В конце июня прошлого года начались переговоры узбекской стороны со странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию. Новое, седьмое заседание рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО планируется провести в сентябре-октябре.