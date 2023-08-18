БУДАПЕШТ, 18 авг — ПРАЙМ. Объем газа, поступающий в Венгрию из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия не допустит санкций для атомной энергетики России, заявил Сийярто

"Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов… Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то, и другое. Поэтому очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров и она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту", — сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.

Текущие транзитные соглашения России и Украины истекают в 2024 году.

В марте Сийярто заявлял, что Будапешт не планирует прекращать поставки газа из России, поскольку не может обеспечить себя газом без источников топлива в РФ.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию страны, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

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