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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 230 тысяч,... ПРАЙМ, 24.08.2023
общество , новости, в мире, сша, пособие по безработице, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 августа, уменьшилось на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 230 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 240 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 240 тысяч с 239 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели поднялось на 2,25 тысячи с показателя предыдущей недели, до 236,75 тысячи. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 234,5 тысячи с 234,25 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 августа, снизилось на 9 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,702 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.