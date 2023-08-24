БУДАПЕШТ, 24 авг — ПРАЙМ. Венгрия выступает за продление ограничений на импорт украинского зерна в ЕС с 16 сентября, в противном случае введет меры на национальном уровне, заявил глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. Пять стран ЕС призывают продлить запрет на импорт украинского зерна

"Венгрия предложила Евросоюзу с 16 августа продлить запрет на ввоз украинского зерна. Пока что мы получали только отрицательный ответ. Заранее сообщаю, что в таком случае мы введем на национальном уровне те меры, которые ввели до общеевропейского запрета пять стран, граничащих с Украиной — Венгрия, Болгария, Польша, Словакия, Румыния", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

Он отметил, что в 2022 году в Венгрию поступало по 250 тысяч тонн украинского зерна в месяц, тогда как раньше эта цифра составляла 40-50 тысяч тонн.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, позже запрет был продлен до 15 сентября. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.