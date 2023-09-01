МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Безработица в США в августе увеличилась до 3,8% с уровня июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч, следует из данных министерства труда страны. Аналитики ожидают сохранения уровня безработицы в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель безработицы останется на уровне предшествовавшего месяца, при этом увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 170 тысяч.

Министерство при этом пересмотрело оценку роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июле, снизив показатель до 157 тысяч со 187 тысяч.

Сообщается также, что почасовая заработная плата в стране в августе выросла на 0,2% в месячном выражении, или на 0,14 доллара, и составила 33,82 доллара, а в годовом выражении ее рост составил 4,3%.

Безработица в США достигла двузначных показателей в апреле 2020 года, когда она в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, затем показатель начал постепенно сокращаться.