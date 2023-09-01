МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6% с июльских 46,4%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста индикатора до 47%.