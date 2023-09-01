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Индекс деловой активности в промышленности США в августе вырос
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Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6% с июльских 46,4%, свидетельствуют данные американского Института управления... ПРАЙМ, 01.09.2023
экономика, промышленность, новости, в мире, индекс pmi, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6% с июльских 46,4%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста индикатора до 47%.