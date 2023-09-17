МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Переговоры, состоявшиеся между лидерами КНДР и России Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным могут оказать серьезное влияние на ситуацию на Украине, США обеспокоены, пишет иранское Hamshahri. Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею

Издание приводит статью обозревателя межрегионального издания "Рай-аль-Яум" Абд-аль-Бари Атвана.

"Ким Чен Ын в данном случае воспользовался поездом, чтобы попасть в космодром Восточный в Амурской области на востоке России и встретиться с Путиным. Эта встреча может иметь решающее влияние на исход конфликта на Украине, ускорив и так очевидную победу России", — написал он.

Стороны обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства в сфере военных технологий, а также возможности для КНДР использовать российские спутниковые технологии для своей оборонной промышленности. Кроме того, Северная Корея, как отмечает обозреватель, рассчитывает на помощь в строительстве собственной атомной подводной лодки.

По словам Атвана, основной целью встречи было достижение интеграции военных потенциалов двух государств для нанесения опосредованного, но крупного ущерба общему врагу, США.

Вашингтон на этом фоне выразил обеспокоенность последствиями этого визита для коллективного Запада. Белый дом выступил с предупреждениями о "высокой цене" возможных поставок вооружения со стороны КНДР.

"Предупреждения — только крик лисы, оказавшейся в ловушке без возможности выбраться. В эти дни у Америки Байдена нет иного выбора, кроме как кричать, предупреждать и выражать озабоченность", — прокомментировал редактор "Рай-аль-Яум".

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