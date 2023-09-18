МАДРИД, 18 сен — ПРАЙМ. Запрет на ввоз украинского зерна, введенный Польшей, Венгрией и Словакией, противоречит законам Европейского союза, заявил в понедельник в Брюсселе министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас. Небензя назвал заявления ООН по зерновой сделке ложными

"Я считаю, что принятие каким-либо государством-членом односторонних ограничительных мер, которые не разрешены, не только ошибочно, но и противоречит законам сообщества и принципам единого рынка", — заявил Планас, председательствующий на встрече глав министерств сельского хозяйства ЕС.

Испанский чиновник также отметил важность "безусловной поддержки" Киева в сельскохозяйственных вопросах, поскольку это является "очень значительным источником дохода для украинской экономики". Он подчеркнул необходимость защищать продовольственную безопасность Европы и мира.

В пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Альянс по сельскому хозяйству и сотрудничеству Румынии в субботу призвал правительство запретить импорт ряда агропродовольственных товаров с Украины, подчеркнув, что эта мера необходима для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности страны.

Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".